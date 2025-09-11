NASA-Chef: "Bisher deutlichstes Zeichen von Leben auf dem Mars gefunden"

11.09.2025

In einem ungewöhnlichen Stein hat der Mars-Rover womöglich Biosignaturen entdeckt, die ein Hinweis auf früheres Leben sein könnten.

Eine vom NASA-Rover Perseverance im vergangenen Jahr auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe könnte nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellem Leben enthalten. "Dies könnte das deutlichste Zeichen von Leben sein, dass wir auf dem Mars je gefunden haben", sagte der von US-Präsident Donald Trump vor einigen Wochen als Interimschef der NASA eingesetzte Verkehrsminister Sean Duffy bei einer Pressekonferenz. Sicher sei das allerdings nicht, betonte die stellvertretende NASA-Chefin Nicky Fox. Es seien noch mehr Daten und Studien notwendig. Die Gesteinsprobe hatte "Perseverance" im vergangenen Sommer in einer Gegend namens Jezero Crater in einem ausgetrockneten Flussbett auf dem Mars entnommen. ➤ Mehr lesen: Tote Astronauten am Mars: Gefriertrocknen oder aufessen

Auffälliges Muster Dem NASA-Team war das Gestein aufgefallen, weil es Flecken zeigte, die einem Leoparden-Muster ähnelten. Die Probe war dann mit allen wissenschaftlichen Instrumenten, die der Rover an Bord hat, untersucht worden. Die Ergebnisse wurden nun im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht. ➤ Mehr lesen: Massensterben in Musks Stadt am Mars

An diesem Gesteinsbrocken hat die NASA womöglich die Biosignaturen entdeckt. © via REUTERS / NASA/JPL-Caltech/MSSS