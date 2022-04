Forscher entdecken gigantische Meeressaurier in den Hochalpen

29.04.2022

Bei den Funden könnte es sich um die Überreste der größten Ichthyosaurier handeln, die jemals gelebt haben.

Riesige Meeressaurier haben vor mehr als 200 Millionen Jahren die heutigen Bündner Alpen in der Schweiz besiedelt. Bei den Fossilfunden könnte es sich gar um die Überreste der größten Ichthyosaurier handeln, die jemals gelebt haben. Das berichten Forscher*innen unter der Leitung von Martin Sander von der Universität Bonn am Donnerstag in der Fachzeitschrift „Journal of Vertebrate Paleontology“. Demnach stießen die Paläontologen unter anderem auf einen riesigen Ichthyosaurier-Zahn. Der Durchmesser der Zahnwurzel betrage 6 Zentimeter, wurde jetzt bekannt gegeben. Es sei das bisher dickste jemals entdeckte Zahn-Exemplar eines Ichthyosauriers, so das Team mit Beteiligung von Heinz Furrer, dem ehemaligen Kurator des Museums für Paläontologie an der Universität Zürich.

Forscher Martin Sander mit Rippe © via REUTERS/LAURENT GARBAY

Welche Körpergröße dieser Ichthyosaurier aufwies, lässt sich aus dem Zahn nicht schließen. Demnach muss der Zahn nicht von einem besonders riesigen Ichthyosaurier stammen, sondern könnte auch einem Ichthyosaurier mit besonders riesigen Zähnen gehört haben. Unabhängig davon ist es erst das zweite Mal, dass ein Zahn einem so großen Ichthyosaurier zugeordnet werden konnte. Drei Exemplare ausgegraben Während nämlich die meisten kleineren Ichthyosaurier sehr wohl Zähne besaßen, waren die großen Arten meist zahnlos und ernährten sich, indem sie ihre Beute einsaugten. Diejenigen mit Zähnen hätten wohl kleinere Ichthyosaurier und große Fische verspeist, spekulieren die Forschenden. Ausgegraben wurden der Zahn sowie die Rippen und Wirbel von insgesamt 3 Meeressaurier-Exemplaren unter Federführung des Paläontologen Furrer zwischen den Jahren 1976 bis 1990 in den Bündner Alpen - am Chrachenhorn, Tinzenhorn und an der Schesaplana. Die Fundgebiete zählen zur sogenannten Kössen-Formation.

Das ist eine stratigraphische Einheit in den Ostalpen, die sich von der Ostschweiz bis in den Osten Österreichs erstreckt. Abgelagert wurden die Sedimente in der späten Triaszeit, als das Tethys-Meer große Teile der Schweiz bedeckte.

Die Gesteine zeigen, dass es sich bei der Kössen-Formation um ein flaches Küstengebiet handelte - eigentlich zu beengend für die gigantischen, bis zu achtzig Tonnen schweren Meeresreptilien, die an ein Leben in offenem Meer angepasst waren. Größter Rumpfwirbel Europas Die Forschenden vermuten deshalb, dass sich die schnell schwimmenden Jagdsaurier manchmal ins Küstenbecken des nordwestlichen Tethys-Ozeans verirrt hatten oder dass ihre Kadaver dorthin gespült wurden. Die ausgegrabenen Skelettüberreste förderten gemäß den Forschenden nicht nur einen Zahn-Rekord zutage, sondern auch den größten Rumpfwirbel Europas eines Ichthyosauriers. Dieses Exemplar kann es demnach mit dem größten heute bekannten Meeresreptil-Fossil aufnehmen, dem 21 Meter großen Ichthyosaurier Shastasaurus sikkanniensis aus British Columbia in Kanada. Die gefundenen Überreste des dritten Ichthyosaurier-Exemplars lassen auf eine Länge von etwa 15 Metern schließen. Ob auch diese zwei Ichthyosaurier Zähne besaßen, lässt sich derzeit nicht sagen. Es könnte sich stattdessen auch um zahnlose Meeresriesen handeln. Ichthyosaurier tauchten erstmals vor etwa 250 Millionen Jahren auf, als etwa 95 Prozent der marinen Arten ausstarben. Sie lebten zur gleichen Zeit wie Dinosaurier, waren jedoch keine. Ihren Nachwuchs brachten sie lebend zur Welt, wie Delfine oder Wale heute. Weil sie von Landtieren abstammten, besaßen sie keine Kiemen wie Fische, sondern mussten immer wieder an der Oberfläche Luft holen. Vor etwa 200 Millionen Jahren starben die meisten Ichthyosaurier aus, erst kurz zuvor entwickelten einige von ihnen gigantische Formen.