Die Generalprobe der NASA für die Rückkehr zum Mond sollte am Samstagabend ab 20.17 Uhr stattfinden. Doch diese wurde erneut verschoben. Beim Tanken wurde ein Leck festgestellt, das bis jetzt nicht gefixt werden konnte, wie die NASA miteilte. Deshalb sei der Start erneut verschoben worden.

Zwei weitere Probleme an der Rakete selbst - ein fehlerhafter Motortemperatursensor und einige Risse im Isolierschaum - wurden ebenfalls behoben.

Die NASA plante eine Übertragung des Starts der Artemis I liv e - jetzt wird stattdessen die Pressekonferenz übertragen, in der erklärt werden sollte, weshalb der Start erneut so kurzfristig verschoben werden musste.

So läuft die Mission ab - wenn sie einmal stattfindet...

Ein knapp 100 Meter hohes Gefährt, bestehend aus der Trägerrakete Space Launch System (SLS) und dem Raumschiff Orion, wird vom Kennedy Space Center in Florida in den Weltraum aufbrechen. Das Ziel ist es, das Raumschiff in die Mondumlaufbahn zu bringen, bevor Orion wieder zur Erde zurückkehrt und im Pazifik landet.

Nach einem erfolgreichen Start soll die Orion-Kapsel rund 90 Minuten später die Erdumlaufbahn verlassen. Danach soll Orion bis auf knapp 100 Kilometer an die Mondoberfläche heran fliegen und bei der Rückkehr im Pazifik wassern.