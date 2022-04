Man kann bald kleines Stück vom Mond kaufen

Am 13. April wird eine Probe Mondstaub, welche Neil Armstrong 1969 während der Apollo-11-Mission gesammelt hatte, versteigert. Sie kommt im Rahmen einer Bonhams-Auktion für seltene Artefakte der Weltraumgeschichte in New York unter den Hammer. Wer Interesse daran hat, muss allerdings tief in die Tasche greifen und zwischen 800.000 und 1,2 Million US-Dollar hinblättern.

Um Betrug muss man sich aber wenigstens keine Gedanken machen: erstmals wird der von der NASA verifizierte Mondstaub legal verkauft, wie das Auktionshaus auf Instagram meldet.