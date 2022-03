NASA hat 50 Jahre alte Probe vom Mond geöffnet

Die Entnahme des pulverförmigen grauen Inhalts mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Handschuhen erforderte laut der US-Raumfahrtsbehörde ein hohes Maß an Organisation. Die Erkenntnisse sollen einen Einblick in die geologische Geschichte des Mondes geben.

Dem widmete sich das Apollo Next Generation Sample Analysis Program (ANGSA) im Johnson Space Center der NASA. Die Probe 73001 (Bild oben) wurde 1972 auf dem Mond Vakuum versiegelt und befand sich in einer zweiten schützenden Vakuumröhre.

Vorbereitung

Laut NASA wartete man so lange, da man wusste, dass es in Zukunft verbesserte wissenschaftliche und technologischen Methoden geben werde, um das Mondmaterial zu untersuchen. Mehr dazu lest ihr hier.

Zuvor führten die Wissenschafter*innen einen umfangreichen Röntgen-CT-Scan durch, um hochauflösende Bilder der Probe im Inneren der Röhre zu erhalten. So konnte auch der Extraktionsprozess entsprechen angepasst werden.