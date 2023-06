Warum trockene Moore den Klimawandel massiv befeuern

Eigentlich sind gesunde Moore echte Alleskönner: Sie speichern deutlich mehr Kohlenstoff als alle Wälder zusammen, sorgen für ein kühleres Klima und verhindern sogar Überschwemmungen. Vor allem für die Landwirtschaft werden Moore jedoch seit Jahrzehnten entwässert.

Das hat fatale Folgen: Die enormen Mengen an Treibhausgasen werden in kürzester Zeit freigesetzt und die trockenen Moore verwandeln sich in riesige CO2-Schleudern. Doch was kann dagegen getan werden und wie steht es um unsere noch intakten Moore? In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns das angesehen.