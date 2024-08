Nächste Panne bei Boeings Starliner

Das ist durchaus gewünscht, da die NASA Alternativen zu SpaceX gesucht hat, die sich möglichst von den gängigen Systemen unterscheiden. Dadurch sollte der Fortschritt in der Raumfahrt schneller vorangetrieben werden. Dadurch büßt man allerdings auch Kompatibilität ein: Die Starliner-Anzüge würden sich etwa nicht mit den Bord-Systemen der SpaceX-Kapsel verbinden lassen, sowohl was die Hardware, als auch was die Software betrifft.

Rückkehr ohne Raumanzug nur im Notfall

Sollten Wilmore und Williams also wirklich mit der Dragon-Kapsel von SpaceX auf die Erde zurückkehren, müssten sie sich also Raumanzüge auf die ISS liefern lassen. Alternativ könnten sie auch ohne Raumanzüge auf die Erde zurückkehren. Auf dieses Szenario würde allerdings nur in einem Notfall auf der ISS zurückgegriffen.