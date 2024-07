Boeing-Starliner-Crew ist noch länger auf der ISS gestrandet

Wegen mehrerer Probleme mit dem Boeing-Raumschiff will niemand sagen, wann die Starliner-Astronauten zur Erde zurückkehren können.

Schon der Start musste mehrere Male verschoben werden. Dann hat der Launch und das Andocken an der ISS erfolgreich funktioniert. Der Ausflug zur ISS der ersten Boeing-Starliner-Astronauten hätte eigentlich nur eine Woche dauern sollen.

➤ Mehr lesen: Warum die NASA Boeings Starliner braucht

Aufenthalt auf unbestimmte Zeit verlängert

Astronautin Sunita Williams und Astronaut Butch Wilmore sitzen nun aber schon seit Mitte Juni auf der Raumstation fest, weil es gleich mehrere Fehler mit der Starliner-Kapsel gibt. Wann sie zur Erde zurückkehren können? Darauf will niemand eine konkrete Antwort geben.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch hat die NASA bekannt gegeben, dass noch immer an der Behebung der Defekte gearbeitet wird. Man mache zwar Fortschritte, einen Termin für die Rückkehr könne man aber nicht nennen, so die US-Raumfahrtagentur.

➤ Mehr lesen: Ariane 6 wird nach Fehlfunktion zu Weltraumschrott