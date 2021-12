NASA stellt Astronauten vor, die 2025 zum Mond fliegen könnten

Die US-Raumfahrtbehörde hat künftige Astronaut*innen vorgestellt: 6 Männer und 4 Frauen wurden im Zuge eines Aufrufes Anfang 2020 aus rund 12.000 Bewerber*innen ausgewählt, wie die NASA am Montag mitteilte. Nach ihrer Ausbildung sollen einige der Rekrut*innen, so heißt es, an einer Mission zum Mond teilnehmen.

Teil der Artemis-Generation

Die künftigen Astronaut*innen gehören der sogenannten "Artemis-Generation" an. Der Name ist eine Anspielung auf ein gleichnamiges Programm der NASA, das darauf abzielt, die erste Frau und die erste Person of Color im Jahr 2025 auf die Mondoberfläche zu schicken. Ein Datum, das gemeinhin als besonders ehrgeizig gilt.

Das Programm sieht vor, auf einer Reihe von Flügen mit der neuen Raketen der NASA, dem Space Launch System (SLS), Astronaut*innen auf den Mond zu befördern. Bislang hat die US-Raumfahrtbehörde allerdings noch nicht verlautbart, welche Besatzung den Missionen des Artemis-Programms zugewiesen wird. Wer von den neuen Rekrut*innen an den Flügen teilnimmt, ist also noch offen.

Im Dezember 2020 stellte die NASA jedoch ein Team von 18 Astronaut*innen vor, die bereits der Raumfahrtbehörde angehören und möglicherweise für Artemis-Missionen ausgewählt werden könnten.

Zwei Jahre Training

"Es war die Apollo-Generation, die so viel für so viele getan hat. Jetzt ist es die Artemis-Generation", hielt die NASA-Administrator Bill Nelson im Zuge der Präsentation fest. Doch bevor die neuen Rekrut*innen der Artemis-Generation zum Mond fliegen können, müssen sie erst trainieren.

Die 10 erfolgreichen Bewerber*innen im Alter zwischen 32 und 45 Jahren sollen im Johnson Space Center der NASA in Houston ein etwa zweijähriges Training absolvieren. Danach können sie an NASA-Missionen teilnehmen.

Die meisten Mitglieder der Gruppe haben bereits militärische Erfahrung bei der US Air Force und der Navy gesammelt. Um als NASA-Astronaut*in in Frage zu kommen, müssen die Kandidat*innen allerdings auch eine US-Staatsbürgerschaft besitzen sowie über einen Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach verfügen. Zusätzlich mussten die Bewerber*innen mindestens 1.000 Stunden Flugtraining absolviert haben und einen Fitnesstest der NASA bestehen.

Bei der letzten NASA-Ausschreibung im Jahr 2017 bewarb sich eine Rekordzahl von 18.000 Personen. Von diesen Bewerber*innen wurden lediglich 11 Männer und Frauen ausgewählt.