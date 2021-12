NASA: James-Webb-Teleskop startet definitiv diese Woche

Es scheint beschlossene Sache: Nach 10 Jahren Verzögerung und 2 kleineren Zwischenfällen in den vergangenen Wochen wird das James Webb Weltraumteleskop (JWST) am 24. Dezember 2021 starten. Das teilte das Team des JWST auf Twitter mit. Obwohl man vermuten könnte, dass an Weihnachten die Raumfahrt Ruhetag hat, ist das Datum nicht so ungewöhnlich: Der allererste Raketenstart am ESA-Weltraumbahnhof fand am 24. Dezember 1979 mit einer Ariane-1-Rakete statt.