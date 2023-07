NASA verlor Kontakt zur ISS, Backup-System zum ersten Mal aktiviert

Ein Stromausfall im NASA-Stützpunkt in Houston hat am Dienstag die Kommunikation zur Internationalen Raumstation (ISS) unterbrochen. Zum ersten Mal musste die US-Raumfahrtbehörde auf Backup-Kontrollsysteme zurückgreifen, berichtet der Guardian.

Schuld am Stromausfall waren nach Angaben der NASA Bauarbeiten am Gebäude des Johnson Space Center. Die Raumfahrtbehörde verlor währenddessen sämtliche Befehls-, Telemetrie- und Sprachkommunikationsmöglichkeiten mit der in der Erdumlaufbahn befindlichen Raumstation.

