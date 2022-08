Neuer Anlauf für Artemis: NASA-Mondrakete soll am Samstag starten

Die US-Weltraumbehörde NASA will am Samstag einen neuen Versuch für den Start ihrer neuen Mondrakete unternehmen. Das gab der für die unbemannten Mission Artemis 1 verantwortliche NASA-Vertreter Mike Sarafin am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Der Start des 2-stündigen Zeitfensters, in dem die SLS-Rakete abheben soll, wurde von der NASA um 14:17 EDT (20:17 MESZ) angesetzt.

Die NASA hatte den eigentlich für Montag geplanten ersten Testflug kurz vor dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen technischer Probleme abblasen müssen: Es gab Temperaturprobleme bei einem der 4 Haupttriebwerke der SLS-Rakete.