Sonneneruption der X-Klasse: NASA zeigt aktuelle Bilder

Am 3. Mai wurde eine starke Sonneneruption der Klasse X1.1 gemessen. Das ist die zweitniedrigste Stufe in der höchsten Klassifizierung. Die Auswirkungen waren Funkausfälle über dem Atlantik, in Europa, Südamerika und Afrika. Das teilte die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mit.

Die NASA konnte die Eruption mit ihrer Sonde Solar Dynamics Observatory (SDO) festhalten. Zu erkennen ist der Ausbruch deutlich unten links.