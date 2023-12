"Nature": ChatGPT ist unter den Top 10 Forschern des Jahres

Alljährlich präsentiert das Wissenschaftsjournal "Nature" eine Top 10 maßgebender Forscher*innen des Jahres. Diesmal findet sich dort erstmals jemand, der gar kein Mensch ist: der KI-gestützte Chatbot ChatGPT. "ChatGPT hat dieses Jahr die Nachrichten dominiert, und sein Einfluss ist in der gesamten Wissenschaft - und in der Gesellschaft - zu spüren", sagte Richard Monastersky, der Chefredakteur von "Nature".

Da daneben 10 Menschen gelistet sind, handelt es sich in diesem Jahr eigentlich um eine Top-11. Man habe sich entschlossen, ChatGPT zusätzlich aufzunehmen, "um die tiefgreifende Art und Weise zu würdigen, in der generative künstliche Intelligenz die Entwicklung und den Fortschritt der Wissenschaft verändert", so Monastersky. In einem Beitrag in "Nature" hieß es zu ChatGPT: "Er hat wissenschaftliche Arbeiten mitverfasst - manchmal heimlich. Er fabrizierte Entwürfe für Präsentationen, Förderanträge und Lehrveranstaltungen, erstellte Computercodes und diente als Resonanzboden für Forschungsideen."

"Fantasie der Menschen angeregt"

Zugleich habe ChatGPT allerdings auch Referenzen und Fakten erfunden sowie Hassreden ausgespuckt. "Vor allem aber hat er die Fantasie der Menschen angeregt." Noch sei unklar, welche Möglichkeiten aus ChatGPT-ähnlichen Systemen künftig resultierten, hieß es auch. "Aber die Revolution generativer KI hat begonnen. Und es gibt kein Zurück mehr."