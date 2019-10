Navigationssystem Galileo: Zwischen Zuversicht und Zores

Angekratztes Image

Rentieren soll sich die Investition, wenn das System großflächig im Straßen-, Flug-, Bahn- und Schiffsverkehr, in der Landwirtschaft ("Precision Farming"), oder in der Vermessung zum Einsatz kommt. In 750 Millionen Smartphones sind Galileo-Empfänger bereits eingebaut.

Durch einen Vorfall im Juli sind allerdings Zweifel aufgekommen, ob Galileo die hohen Erwartungen erfüllen kann. Ein technischer Defekt und eine Verkettung unglücklicher Umstände legte das System im Juli sechs Tage lang lahm. Fatale Auswirkungen hatte das nicht. Galileo befindet sich derzeit noch im Probebetrieb. Das öffentliche Image ist aber angekratzt.