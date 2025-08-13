Neues Konzept macht Sonnenstromerzeugung 15 Mal effizienter

Bislang ist die Technologie allerdings noch sehr teuer und somit keine echte Alternative zu Photovoltaik.

Photovoltaik ist nicht die einzige Methode, um aus Sonnenlicht Strom zu gewinnen. Sogenannte solare thermoelektrische Generatoren (STEG, Solar Thermoelectric Generator) können das auch. Sie nutzen dabei den Wärmeunterschied zwischen ihrer Vorder- und Rückseite, um eine Spannungsdifferenz aufzubauen. Dieser sogenannte Seebek-Effekt wird etwa auch bei Radionuklidbatterien genutzt, wo die Wärme allerdings von nuklearem Zerfall stammt.

Das Problem bei einer solchen Art der Energieerzeugung ist allerdings ihre schlechte Effizienz. Bei den meisten solaren thermoelektrischen Generatoren heutzutage wird weniger als 1 Prozent des Sonnenlichts auch in Strom verwandelt. Im Handel erhältliche Photovoltaikanlagen schaffen mehr als 20 Prozent.

Effizienz verfünfzehnfacht

Diese Effizienzlücke konnte allerdings von Forschern der britischen Universität Rochester dramatisch verkleinert werden. Sie entwickelten ein STEG-Gerät, das 15 Mal mehr Energie erzeugen kann als bisherige Generatoren.

"Seit Jahrzehnten konzentriert sich die Forschung auf die Verbesserung der Halbleitermaterialien, die in STEGs verwendet werden, und hat dabei bescheidene Fortschritte bei der Gesamteffizienz erzielt", sagt Chunlei Guo, Professor für Optik und Physik in einer Aussendung. "In dieser Studie greifen wir die Halbleitermaterialien nicht einmal an, sondern konzentrieren uns stattdessen auf die heiße und die kalte Seite des Geräts. Durch die Kombination einer besseren Absorption der Sonnenenergie und des Wärmeeinschlusses auf der heißen Seite mit einer besseren Wärmeableitung auf der kalten Seite haben wir eine erstaunliche Verbesserung des Wirkungsgrads erreicht."

Heiße Oberseite

Die neuen hocheffizienten STEGs bestehen dabei aus speziell behandeltem schwarzen Wolfram, das Licht in bestimmten Wellenlängen selektiv absorbieren kann. Mit einem Laser ätzten die Forscher zudem Nano-Strukturen in das Metall und verbesserten somit die Wärmeaufnahme, während der Wärmeverlust gleichzeitig reduziert werden konnte.