Neues Labor für die FH Campus Wien

Am High Tech Campus in Wien-Favoriten schließt das Additive Manufacturing Science and Education Lab („AMSEL“) künftig die Lücke zwischen Theorie und Praxis im Bereich Fertigungstechnologien und wird Studierenden, Lehrenden und Forschenden der FH Campus Wien sowie Start-Ups zur Verfügung stehen. Das Labor des Fachbereichs High Tech Manufacturing setzt auf modernste Technologien im Bereich der additiven Fertigung und wird von der Stadt Wien (MA23 – Wirtschaft, Arbeit und Statistik) gefördert.

FH Campus Wien reagiert auf Trends in der Industrie

Nachhaltigkeit ist in vielen Branchen das Gebot der Stunde. Produktionsstätten reagieren auf diesen Trend – und hinterfragen ihre traditionellen Produktionsmöglichkeiten mit Blick auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Primärrohstoffen. Da die Entwicklung in der Produktion immer weiter voranschreitet, ist auch ihre verstärkte Einbindung in die Lehre ein wichtiger Aspekt. Hier dockt AMSEL an: „Im aktuellen Curriculum des Fachbereichs High Tech Manufacturing erlernen die Studierenden im Bachelor und Master die Additive Manufacturing-Technologien vor allem aus theoretischer Sicht“, sagt Projektleiter Sebastian Geyer, Lehrender und Forschender im Fachbereich High Tech Manufacturing. „Mit AMSEL wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, frühzeitig Praxiserfahrung zu sammeln.“