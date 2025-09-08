Österreichs Grenze soll mit Wasserstoff-Drohnen überwacht werden

Forscher entwickeln ein System aus Radarsystemen und Drohnen, das Grenzschützern die Arbeit erleichtern soll.

Obwohl Österreich fast ausschließlich von EU-Ländern umgeben ist, werden manche Grenzgebiete überwacht. Wenn in abgelegenen Wäldern Menschen über Staatsgrenzen schleichen oder Schlepper mit Lieferwägen entlegene Landstraßen passieren, übernimmt der Grenzschutz. Wie viele andere wollen auch die Behörden durch Technik effizienter werden. Bei hoheitlichen Aufgaben wie der Grenzüberwachung oder Katastrophenhilfe setzen sie deshalb vermehrt auf Robotik und Sensoren. ➤ Mehr lesen: Wie Drohnen und Roboter die Feuerwehr unterstützen können In einem Projekt namens HyDroMon, das von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt wird, entwickeln Experten derzeit ein plattformübergreifendes System, bei dem menschliche Grenzschützer, Wasserstoff-Drohnen und stationäre Radarsysteme als zusammenhängendes System für eine reibungslosere Überwachung sorgen sollen. Verdächtige im Gebiet Die Technik dazu gebe es teilweise bereits, erklärt Projektleiter Markus Bergen von Joanneum Research der KURIER futurezone. „Derzeit werden Mastsysteme eingesetzt, die mit Radar, optischen und thermalen Kameras 10 bis 15 Kilometer weit ins Land reinschauen können“, sagt Bergen, ein Spezialist für Bildverarbeitung, Geoinformation und Multi-Sensor-Systeme.

Markus Bergen ist Spezialist für Bildverarbeitung, Geoinformation und Multi-Sensor-Systeme. Seit 2023 ist er Forscher am Joanneum. Davor war er unter anderem für das Verteidigungsministerium und die NATO tätig. © JOANNEUM RESEARCH/Bergmann/Bernhard Bergmann

Mit diesen Stationen könne man entfernte Objekte aber nur abstrakt detektieren: Ob es sich dabei um Autos, Personen oder etwas anderes handle, ließe sich damit jedoch meistens nicht genau feststellen. Bisher musste sich anschließend erst recht ein Mensch ein konkretes Bild von der Situation durch einen Lokalaugenschein verschaffen. Bergen und sein Team wollen nun beweisen, dass das auch automatisiert funktionieren kann. Das soll so aussehen: Wenn eine Basisstation, die mit einem Radar, Wärmebild- und Videokameras ausgerüstet ist, etwas Verdächtiges registriert, wird die Drohne losgeschickt. Die macht dann im nächsten Schritt ebenfalls Aufnahmen, allerdings aus nächster Nähe und mit höherer Auflösung. „Damit können wir z. B. auch Personen unterm Blätterdach im Wald erkennen“, sagt Bergen. „Bevor ich Leute womöglich in eine gefährliche Situation schicke, kann auch eine Drohne näher hinfliegen.“ Menschliche Einsatzkräfte müssten dann nur mehr im Ernstfall ins Gebiet fahren, um Verdächtige anzuhalten. Digitale Karte Die von den Drohnen aufgenommenen Bilder werden über 4G- oder 5G-Mobilfunk übertragen. Eine KI soll das Lagebild vervollständigen. Dieses Computerprogramm trainieren Bergen und seine Kollegen mit einer großen Menge thermischer und optischer Daten – also Wärmebildern von Menschen, Tieren, Autos und anderem. Aus diesen erlernt die KI statistische Unterschiede und kann später einzelne Elemente identifizieren.

Aus dem Einsatzgebiet geschickte Aufnahmen werden von diesem Programm ausgewertet. Das Gesamtbild wird schließlich in einer digitalen Landkarte visualisiert, die sich die Einsatzkräfte ansehen können, bevor sie sich auf den Weg dorthin machen. Die Drohnen Die eingesetzten Wasserstoff-Drohnen stammen vom Tiroler Unternehmen Twins GmbH, das als Partner beim Projekt mit an Bord ist. Drohnen mit Wasserstoffantrieb gelten als sehr innovativ: „Gegenüber batteriebetriebenen Drohnen bieten jene mit Wasserstoffantrieb große Vorteile, wie eine längere Laufzeit“, erklärt Bergen. „Akkubetriebene Drohnen mit 25 Kilogramm Gewicht haben typischerweise nur 30 Minuten Laufzeit“, sagt der Forscher. Bei der Überwachung von großen, entlegenen Gebieten sei das ein Problem. „Wasserstoff hat den Vorteil, dass wir selbst bei einem Multirotorgerät bis zu 6 Stunden Flugzeit erreichen können“, erklärt er. ➤ Mehr lesen: Wie eine KI-Drohne künftig bei Blackouts helfen soll Gegenüber Geräten mit klassischem Verbrennungsmotor hätten sie wiederum den Vorteil, dass sie viel leiser und umweltfreundlicher sind. Herausfordernd sei allerdings die regelmäßige Betankung – Wasserstoff ist nicht so leicht verfügbar wie andere Treibstoffe. Beim heuer gestarteten Projekt, das bis 2026 läuft, sind auch praktische Tests geplant. Die werden allerdings nicht in einem richtigen Grenzgebiet, sondern auf Militärgelände stattfinden. ➤ Mehr lesen: Kill-Netz: Chinesischer Zerstörer Type 055 wehrt 8 Arleigh Burke ab Souveräne Systeme Komplett neu sind Systeme wie das bei HyDroMon entwickelte grundsätzlich nicht. In anderen Ländern gibt es bereits ähnliches. „Wir bauen damit in Österreich entsprechendes Know-how und die Technologie auf, damit sie den Bedarfsträgern zur Verfügung steht. Es geht auch um technologische und strategische Souveränität“, sagt Bergen. Nach dem Abschluss könnte aus dem Projekt ein Komplettpaket zur behördlichen Grenzüberwachung hervorgehen.

Fakten Toggle Infobox Gebiete

Das entwickelte System dient speziell für die Überwachung von sogenannten „Grünen Grenzen“. Das sind Grenzverläufe in der Natur abseits von Siedlungsgebieten. Sensordatenfusion

ist im militärischen Kontext derzeit beliebt. Gemeint ist, dass die Daten von verschiedenen Sensoren, wie Radar- und Kameradaten, kombiniert werden und ein besseres Gesamtbild ergeben. 6 Stunden

kann eine Drohne mit Wasserstoffantrieb in der Luft bleiben. Die Flugzeit bei ähnlich großen akkubetriebenen Drohnen liegt bei 30 Minuten.