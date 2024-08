Historische All-Mission Polaris Dawn wegen Panne verschoben

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den Start einer Mission verschoben, in deren Verlauf der bisher erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden soll. Nach einer technischen Panne ist der ursprünglich für Dienstagfrüh vom Kennedy Space Center der US-Raumfahrtbehörde NASA vorgesehene Start nun für Mittwoch geplant, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Es sei ein Helium-Leck aufgetreten, das unter die Lupe genommen werde.

1.400 Kilometer von Erde entfernt

Während der fünftägigen Mission Polaris Dawn sollen sich die Raumfahrer in der Kapsel bis zu 1.400 Kilometer von der Erde entfernen - so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen. Zu den Raumfahrern gehört der US-Milliardär Jared Isaacman, der auch als Missionschef fungiert. Mit ihm sollen der Pilot Scott Poteet sowie die SpaceX-Mitarbeiterinnen Sarah Gillis und Anna Menon an Bord sein. Isaacman finanziert das insgesamt drei Missionen umfassende Polaris-Programm gemeinsam mit SpaceX von Tech-Pionier Elon Musk.