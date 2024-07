SpaceX veröffentlicht spektakuläres Starship-Video

Nach dem Erfolg des 4. Testflugs steht für Elon Musks Starship nun der nächste Test an. Das genau Datum für den nächsten Flug ist noch nicht bekannt. Es heißt aber, dass er Anfang August stattfinden wird.

Bei einem Static Fire Test wird die Rakete am Boden befestigt und die Triebwerke gezündet, um die Leistung unter kontrollierten Bedingungen zu überprüfen. Anschließend werden Messwerte wie Treibstofffluss, Druck oder auftretende Schwingungen aufgezeichnet und ausgewertet. Mit diesen Daten können Probleme identifiziert werden, bevor sie bei einem tatsächlichen Flug zu Schwierigkeiten führen.

Landung an Land

Der nächste Flug ist für das Team eine besondere Herausforderung. Die 1. Raketenstufe, der Super Heavy Booster, soll zum ersten Mal an Land aufsetzen. Dabei soll er sich der Abschussrampe nähern und dort von einem Riesenroboter aufgefangen werden.

SpaceX bezeichnet diese Landetechnologie als "Chopstick" - also Essstäbchen. Und zwar aus einem einfachen Grund: Die Auffangarme des riesigen Krans bewegen sich bei dem Landemanöver in etwa so, wie man Essstäbchen verwendet.

