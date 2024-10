Physik-Nobelpreis geht an KI-Forscher

Nachdem am Montag bereits der Medizin-Nobelpreis vergeben wurde, war am Dienstag Physik an der Reihe. Ausgezeichnet wurden die Physiker John J. Hopfield und Geoffrey E. Hinton für “grundlegende Entdeckungen und Erfindungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzwerken ermöglichen”. Das gab das Komitee am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt.

