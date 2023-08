So klingt Musik, die aus Hirnströmen abgelesen wurde

16.08.2023

Es ist das erste Mal, dass ein Song aus Aufzeichnungen der elektrischen Hirnaktivität entschlüsselt wurde.

Im ersten Moment denkt man vielleicht an Kraftwerk oder andere Experimental-Musiker, die sich schon sehr früh mit elektronisch generierter Musik beschäftigten. Dass mit diesen Tönen ein Welthit ans Ohr dringt, erschließt sich im ersten Moment allerdings nicht. Doch dann, mit etwas Konzentration (und vermutlich dem Wissen, was man gerade hört), erkennt man tatsächlich den bekannten Refrain: "It is just another brick in the wall".

Das Außergewöhnliche daran: Das Audio-File entstand nicht im Computer – sondern im Gehirn leibhaftiger Menschen. Neurowissenschafter*innen am Albany Medical Center in den USA gelang dies, indem sie zahlreiche Elektroden im Gehirn von 29 Epilepsie-Patient*innen angebracht hatten. Da sie sich wegen Epilepsie einer schmerzfreien Gehirnoperation (die bei vollem Bewusstsein durchgeführt wird) unterzogen, war dies möglich. ➤ Mehr dazu: Wie der Fortschritt der Technik die elektronische Musik prägte

Gehirnströme aufgezeichnet Die Forscher*innen spielten ihnen daraufhin den bekannten Song von Pink Floyd aus dem Jahr 1979 vor – und zeichneten die Gehirnströme währenddessen auf. Nicht zufällig – immerhin ist der Song sehr bekannt und auch äußerst eingängig. Ein Teil des Refrains wird von Kindern gesungen. Die Wissenschafter*innen wollten jedenfalls herausfinden, ob mithilfe der aufgezeichneten Gehirnaktivitäten in Form elektrischer Signale Rückschlüsse auf den Song – wenn nicht gleich eine Rekonstruktion – gezogen werden können. Tatsächlich gelang das Experiment, "Another Brick in the Wall, Part 1" ließ sich anhand der Gehirnströme rekonstruieren. Die Analyse dauerte zwar mehrere Jahre, gelungen ist sie nun mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Studie erschien jetzt im Fachjournal Plos Biology.

Die analysierten Areale im Hirn, die auf Musik reagierten. © Plos Biology