Innsbrucker Forscher beobachten erstmals quantenmechanische Tunnelreaktion

Harry Potter gelangt zum Gleis 9 3/4, indem er durch eine Wand geht. Was im Alltag unmöglich ist, gehört in der Quantenwelt zur Normalität: Teilchen können undurchdringliche Barrieren überwinden. Das wird als „Tunneleffekt “ bezeichnet. Innsbrucker Physiker*innen ist es nun erstmals gelungen, eine chemische Tunnelreaktion experimentell zu beobachten. Wie sie im Fachjournal „Nature“ berichten, handelt sich dabei um die langsamste je beobachtete Reaktion mit geladenen Teilchen .

Roland Wester und sein Team vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der Universität Innsbruck haben in ihrer Arbeit eine der grundlegendsten molekularen Reaktionen untersucht - und zwar zwischen geladenem atomaren Wasserstoff und molekularem Wasserstoff. Diese einfache Reaktion kann vollständig quantenmechanisch beschrieben werden.

Dazu verwendeten sie Deuterium, also ein Wasserstoff-Isotop mit zusätzlich einem Neutron im Kern. Dieses Isotop wird negativ geladen, also zu einem Ion, in eine Ionenfalle eingebracht und auf rund minus 263 Grad Celsius abgekühlt. Anschließend wird die Falle mit Wasserstoff-Gas befüllt, das aus Molekülen mit jeweils zwei Wasserstoffatomen besteht.

Weniger als 1 Prozent der Teilchen reagiert

Trotz der tiefen Temperaturen kommt es zwar zu vielen Kollisionen, allerdings fehlt den Deuterium-Ionen die Energie, um auf konventionelle Weise mit den Wasserstoff-Molekülen zu reagieren. In sehr seltenen Fällen passiert das durch den Tunneleffekt aber dennoch: „Die Quantenmechanik erlaubt es, dass Teilchen die energetische Barriere durchbrechen und es zu einer Reaktion kommt“, erklärte Erstautor Robert Wild aus Westers Team in einer Aussendung. Bei dieser Reaktion entstehen negativ geladene Wasserstoff-Ionen und Wasserstoff-Deuterium-Moleküle.

„Wir ließen das Experiment rund 15 Minuten laufen - das ist erheblich länger als in den meisten Laboren weltweit für diese Ionen technisch möglich ist“, erklärte Wester gegenüber der APA. Anschließend bestimmten die Forscher*innen die Zahl der entstandenen Wasserstoff-Ionen, aus der man ableiten kann, wie oft es zu einer Reaktion gekommen ist. In der langen Beobachtungszeit habe weniger als 1 Prozent der Teilchen chemisch reagiert - womit es sich um die langsamste je beobachtete Reaktion mit Ionen handelt.