Wie Röntgenstrahlung hilft, historische Schätze zu erhalten

An der TU Wien werden nicht nur neue Hightech-Materialien charakterisiert, sondern auch kulturhistorische Objekte untersucht.

Das Röntgenzentrum der TU Wien hat wenig mit gleichnamigen Einrichtungen in Krankenhäusern zu tun. Einerseits geht es nicht um gebrochene Knochen, andererseits wird andere Strahlung genutzt, erklärt Leiterin Klaudia Hradil: „Beim Arzt wird hochenergetische Röntgenstrahlung eingesetzt, die ermöglicht, durch das Material durchzukommen. Wir machen keine Bilder von unseren Objekten, wir schauen uns in der Regel nur die Oberfläche an.“

Hradil und ihr Team können mittels sogenannter Röntgen-Diffraktionsmethoden 30 bis 100 Mikrometer tief messen, letzteres entspricht der Dicke eines menschlichen Haars. „Wir schauen uns an, wie die Strahlung von den regelmäßigen Anordnungen in kristallinen Materialien gebeugt wird. Daraus können wir Rückschlüsse auf die Struktur der Materialien und damit auf chemische und physikalische Eigenschaften ziehen“, sagt die Kristallographin.

Batteriezellen, neuartige synthetische Materialien... und antike Schätze

Üblicherweise untersucht sie etwa spezielle Stahlsorten aus der Industrie, Korrosionsprozesse in Batteriezellen oder neuartige synthetische Materialien, die von Forschungsgruppen an der TU entwickelt werden.

Doch seit gut zehn Jahren landen auch immer wieder kulturhistorische Schätze im Röntgenzentrum. Darunter waren etwa bemalte Gesteine aus dem antiken Carnuntum oder jahrhundertealtes religiöses Kunsthandwerk.

Schatz von Wiener Neustadt

Angefangen hat alles recht zufällig mit dem 2010 bekannt gewordenen spätmittelalterlichen Schatz von Wiener Neustadt, berichtet Hradil: „Im Rahmen eines Sommerpraktikums hatten wir 3 Schülerinnen und Schüler im Labor, die Korrosionsprodukte darauf mikroskopisch untersucht haben.“

Sie selbst habe die Oberflächen anschließend mittels Röntgenstrahlung charakterisiert. Auf Basis der gemessenen chemischen Verbindungen konnten Restauratorinnen und Restauratoren dann genau passende Reinigungs- und Erhaltungsmaßnahmen treffen.

Heritage Science

„Bei den historischen Legierungen arbeiten die Metalle gegeneinander, das ist einfach Physik und Chemie. Sie können auch mit ihrer Umgebung reagieren, etwa mit Feuchtigkeit oder Luftbestandteilen“, erklärt Valentina Ljubić Tobisch. Sie ist Metallrestauratorin und Chemikerin und arbeitet als Heritage-Science-Forscherin am Röntgenzentrum.

Dieser recht neue Forschungsbereich vernetzt Expertinnen und Experten aus Materialforschung, Restaurierung, Archäologie und weiteren Disziplinen und „verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft“, sagt Ljubić Tobisch.

800 Jahre alte Ikone

Für sie seien alle Techniken interessant, die keine Probenentnahme erfordern und zerstörungsfrei sind, also auch Röntgen-Diffraktion. „Wir haben momentan eine Ikone aus dem 13. Jahrhundert da, die besteht aus verschiedenen Metallen, Emailresten und Edelsteinen. Da geht es darum, das Stück bestmöglich zu erhalten, und die Besitzer wollen wissen, ob die zeitliche Einordnung korrekt ist“, erklärt Ljubić Tobisch.