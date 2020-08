Russland lässt weltweit ersten Corona-Impfstoff zu

Warnungen vor zu früher Einführung

Der Impfstoff wurde nach weniger als 2 Monaten Erprobung an Menschen zugelassen. Der Impfstoff wurde allerdings bisher nur an wenigen Menschen getestet. Ihn in einem so frühen Stadium zuzulassen, widerspricht internationalen Kriterien, warnen Mediziner.

Russland hat bereits Ende Juli angekündigt, demnächst einen Corona-Impfstoff zuzulassen. Ärzte, die Weltgesundheitsbehörde, aber auch Pharmafirmen warnten in den vergangenen Monaten vor einer überhasteten Einführung eines Impfstoffs vor Abschluss der normalerweise vorgesehenen Testphasen.