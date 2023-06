Satellit überträgt erstmals Energie im Weltraum

Das Experiment MAPLE weist 2 Empfänger auf, welche von der Erde gesendete Mikrowellen in Strom umwandeln können.

Einem Testsatelliten des California Institute of Technology (Caltech) ist es erstmals gelungen, Strom von der Erde im Weltraum zu empfangen. Damit konnte belegt werden, dass das Konzept der weltraumgestützten Solarenergie im Prinzip funktioniert.

Laut dem Forschungsinstitut sei der Erfolg auf das an Bord des Satelliten Space Solar Power Demonstrator installierte Experiment MAPLE (Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) zurückzuführen. Dieses besteht aus mehreren flexiblen und leichten Mikrowellentransmittern und günstiger Technik. MAPLE weist 2 Empfänger auf, welche von der Erde gesendete Mikrowellen in Strom umgewandelt haben.

"Das ist eine Premiere"

Der Strom wurde anschließend dazu genutzt, die integrierten LED-Leuchten zu betreiben. Sobald der Transmitter auf die Erde ausgerichtet wurde, konnten die Signale hier empfangen werden. Strom selbst konnte aber noch nicht übertragen werden. Dennoch habe das Experiment laut den Forscher*innen wertvolle Erkenntnisse gebracht und gezeigt, dass die Kompontenten des Testsatelliten den hohen Belastungen während des Flugs standhalten, etwa der Strahlung oder den großen Temperaturschwankungen.

„Nach unserem besten Wissen hat noch nie jemand die drahtlose Energieübertragung im Weltraum demonstriert, selbst mit teuren starren Strukturen. Wir tun es mit flexiblen Leichtbaustrukturen und mit eigenen integrierten Schaltkreisen. Das ist eine Premiere“, sagt der Caltech-Forscher Ali Hajimiri in einer Presseaussendung. Das Design sei so flexibel, dass die Sender auf einer Rakete zusammengeklappt werden können.