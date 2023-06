Saturnmond Enceladus beherbergt wichtige Elemente für Leben

Im Inneren des Eismondes Enceladus gibt es vermutlich hohe Konzentrationen von Phosphor befinden, wie ein deutsches Forscher*innenteam herausgefunden hat. Das Element ist auf der Erde essenziell für alle biologischen Prozesse. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es auf dem Saturnmond Leben geben könnte.

Eispartikel ins All geschleudert

Das Team unter der Leitung des Planetologen der Freien Universität Berlin Frank Postberg nutzte Daten der Raumsonde Cassini, um den Phosphor in Eispartikeln nachzuweisen. Diese Partikel wurde von sogenannten Cryovulkanen, also Eisvulkanen, aus dem Inneren des Ozeanmondes ins All geschleudert.

"Die früheren geochemischen Modelle waren gespalten in der Frage, ob Enceladus‘ Ozean überhaupt Phosphate in nennenswerten Mengen enthalten kann", sagt Frank Postberg in einer Aussendung. Die Cassini-Daten ließen aber keinen Zweifel daran, dass erhebliche Mengen dieses Elements im Ozean des Mondes vorhanden sind.