Schnelltest erkennt schädliche Bakterien in Wasser und Lebensmitteln

Der Nachweis von infektiösen Keimen in Wasser oder Essen dauert mehrere Tage. Ein neuer Test schafft es in wenigen Stunden.

Der Großteil der Bakterien in unserer Umgebung sind für den Menschen harmlos. Andere wiederum – etwa Salmonellen, coliforme Bakterien oder Cholera-Erreger – können Krankheiten auslösen. Solche pathogenen Bakterien können in Lebensmitteln und Getränken vorkommen oder das Trinkwasser kontaminieren. Vor wenigen Wochen etwa kam es in der niederösterreichischen Marktgemeinde Zeillern zu einer temporären Verunreinigung des Trinkwassers mit Coli-Bakterien. Vermutungen zufolge waren sie durch Einspülungen von Oberflächenwasser in die Trinkwasserquellen gelangt.

Um in solchen Fällen die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern und gegebenenfalls betroffene Produkte der Lebensmittelindustrie rechtzeitig zurückzurufen, braucht es einen raschen Nachweis. Die Diagnose infektiöser Bakterien in Wasser, Getränken oder Essen basiert normalerweise auf einer Bakterienanzucht im Labor. Die Ergebnisse liegen dann allerdings erst in zwei bis drei Tagen vor. Schnellere molekularbiologische Verfahren hingegen sind teurer und häufig nicht empfindlich genug.

Zuverlässiger Schnelltest

Eine Alternative bietet nun ein Forschungsteam rund um Ivan Barisic vom Center for Health & Bioresources am Austrian Institute of Technology (AIT). Gemeinsam mit internationalen Partnern wurde ein neuartiges spektrometrisches Verfahren entwickelt, mit dem pathogene Bakterien kostengünstig, zuverlässig und binnen 3 Stunden nachgewiesen werden können. Zur Anwendung kommt eine Methode, welche auf biotechnologisch hergestellten Proteinen basiert, die mit DNA-Strängen gekoppelt sind. „Wir entwickeln neuartige Enzyme – sogenannte Peroxidasen“, sagt Barisic gegenüber der futurezone.