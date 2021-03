So gefährlich ist Asthma bei einer Corona-Erkrankung

Seit Beginn der Pandemie gibt es widersprüchliche Meinungen, ob Asthmatiker besonders gefährdet für eine schwere Corona-Erkrankung sind oder den Zustand ihrer Lungen und etwaige Medikationen sogar weniger häufig sterben. Auf einem Fachkongress in den USA wurde der aktuelle Stand der Forschung präsentiert. Nach Auswertung diverser Studien gibt es für Asthmatiker eine leichte Entwarnung.

Keine Hinweise auf höheres Risiko

Wie eine Metastudie ergab, die 389 Untersuchungen durchforstete und schließlich 16 vergleichbare Studien mit über 90.000 Patienten berücksichtigte, konnte kein signifikant höheres Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19 feststellbar. Zwar landeten Asthma-Patienten mit einem geringfügig höheren Prozentsatz im Krankenhaus und mussten dort auch eine Spur länger bleiben. Gleichzeitig starben allerdings weniger Asthmatiker an der Krankheit als in der Kontrollgruppe ohne Asthma.

Auch eine weitere Studie, die auf dem Kongress präsentiert wurde, kam zu einem ähnlichen Schluss. Während die Anzahl an Hospitalisierungen höher ausfiel - was auch dem Umstand geschuldet sein könnte, dass Menschen mit Atemerkrankungen früher Vorsichtsmaßnahmen ergreifen - mussten diese geringfügig weniger oft künstlich beatmet werden und starben wie in der Metastudie weniger oft als Menschen ohne Atemwegserkrankung.