US-Behörde verhängt Startverbot für SpaceX-Rakete

Nachdem die Landung einer Falcon-9-Rakete von SpaceX am Mittwoch nicht nach Plan verlaufen ist, schaltet sich die US-Flugsicherheitsbehörde Federal Aviation Authority FAA ein. Sie verlangt eine Untersuchung und hält in der Stellungnahme fest, dass eine Rückkehr in die Luft erst nach Abschluss möglich sein wird. De facto handelt es sich also um ein Grounding, also ein Startverbot der Falcon 9.

„Eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs der Falcon-9-Trägerrakete setzt voraus, dass die FAA feststellt, dass kein System, kein Prozess und kein Verfahren im Kontext der Fehlfunktion die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt“, heißt es vonseiten der Behörde laut Reuters.