Mysteriöses Raumschiff der Space Force ist wieder gestartet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02:07 CET) startete eine SpaceX Falcon Heavy von Florida ins All. Dabei wurde das mysteriöse Raumfahrzeug der US-Streitkräfte mit der Bezeichnung X-37B für seine 7. Mission ins All gebracht.

Der Start verlief offenbar erfolgreich. Allerdings beendete SpaceX den Livestream kurz bevor das Raumfahrzeug in seinem Orbit ausgesetzt wurde. Das geschah laut einem Bericht von Space.com auf Anfrage der US Space Force.