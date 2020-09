Spektakuläres Foto zeigt kosmische Nebel im Größenvergleich

Der Astrofotograf Andrew McCarthy hat in den vergangenen Jahren zahlreiche kosmische Nebel von seinem Hinterhof in Kalifornien aus fotografiert. In einem neuen Projekt hat er einige seiner Fotos zusammengestellt, um einen Größenvergleich der verschiedenen Nebel zu bieten.

Das extrem farbenfrohe Bild sieht außerdem äußerst spektakulär aus. Eine höher auflösende Version des Fotos findet sich auf Reddit, in dem entsprechenden Thread liefert McCarthy auch einige Informationen, wie das Bild zustande kam.