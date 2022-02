Beeindruckendes Foto von Spiralgalaxie zeigt “Spanische Tänzerin”

Astronom*innen haben am Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) in Chile eine Dark Energy Camera hergestellt, mit der nun grandiose Aufnahmen geglückt sind. Die besondere Kamera hat die Galaxie NGC 1566 eingefangen. Die Spiralgalaxie wird umgangssprachlich auch „Spanische Tänzerin“ genannt. Sie wurde bereits von zahlreichen Astronom*innen untersucht, wie das NOIRLab berichtet.



NGC 1566 befindet sich im Sternbild Dorado und ist etwa 70 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Ihr Bild ist auffällig: Man sieht 2 Arme, die sich um den galaktischen Kern zu winden scheinen - so wie die Arme einer Tänzerin, wenn sie sich elegant im Kreis dreht.

Für Astronom*innen ist das etwas ganz Besonderes, weil die Galaxie viele Sterne in allen Stadien der Sternentwicklung beinhaltet. Mit der Dark Energy Camera können sie NGC 1566 genau beobachten.