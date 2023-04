Die Stadt der Zukunft: Wie wir 2050 leben werden

MIT-Professor John E. Fernandez forscht daran, wie man Städte umweltfreundlicher machen kann. Er hält nicht viel von Projekten wie „The Line“ und ist überzeugt, dass sich auch bestehende Städte in den nächsten Jahrzehnten stark verändern werden. Wie sieht eine Stadt also in 20 oder 30 Jahren aus?

Gibt es heutzutage schon nachhaltige Städte oder existieren sie nur in unserer Vorstellung? Es gibt schon viele Städte, die Nachhaltigkeit ernst nehmen. Städte wie Hamburg und Berlin haben große Fernwärmenetze, die deutlich effizienter sind als einzelne Heizungen in den Gebäuden. Ein anderes Beispiel ist Singapur: Dort gibt es ausgeklügelte Systeme, um den Verkehr, Energie- oder Wasserverbrauch zu überwachen und dort einzusparen. Andere Beispiele wären Curitiba in Brasilien oder Bogota in Kolumbien: Curitiba setzte etwa als eine der ersten Städte überhaupt ein Netzwerk aus Schnellbussen ein, in Kolumbien wurde eine Fahrradkultur quasi von null auf aufgebaut. Aber eine wirklich nachhaltige Stadt gibt es weltweit nicht. Die Vorstellung, dass eine Stadt sich innerhalb ihrer Grenzen selbst versorgen kann, ist ein Missverständnis. Es hat noch nie eine solche Stadt gegeben, nicht einmal Dörfer können das.

futurezone: Sie forschen seit 15 Jahren daran, wie Städte nachhaltiger werden können. Was haben Sie seitdem herausgefunden? John E. Fernandez : Als ich die Forschungsgruppe für Urban Metabolism gegründet habe, wollten wir herausfinden, wie eine Stadt wirklich nachhaltig werden kann. Vor 15 Jahren startete eine Art Bewegung in diese Richtung, es gab z.B. Preise für “Grüne Städte” – aber niemand wusste wirklich, was eine nachhaltige Stadt ist. In den vergangenen Jahren wurden Städte aber auch achtsamer, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Da spielte die Klimaerwärmung eine große Rolle.

Gibt es Sektoren, die man besonders leicht klimafreundlich gestalten kann?

In Energie, Wasser, Nahrung, Transport und Müllverarbeitung kann man relativ gut eingreifen. In der US-Stadt Alexandria, Virginia, gibt es quasi mitten in der Stadt eine Müllverbrennungsanlage, die Energie erzeugt. Natürlich will man so viel Müll wie möglich recyceln, aber was nicht wiederverwertet werden kann, wird so zumindest in Energie umgewandelt. Auch in Shenzhen in China mit 18 Millionen Einwohner*innen geht der Großteil des Mülls in Anlagen, wo Energie daraus gewonnen wird. Aber all diese Stellschrauben müssen von Städten gemeinsam angegangen werden. Genauso wichtig wie Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung ist die Steigerung der Biodiversität in Städten.

Was meinen Sie damit? Mehr Parks?

Zum Beispiel. Die biologische Vielfalt in Städten ist zwar begrenzt, aber wichtig. Mehr Bäume, mehr Parks, aber auch mehr Feuchtgebiete oder Bäche, die zuvor entwässert oder versiegelt wurden. Bienenstöcke in Städten aufzustellen kann etwa dabei helfen, biologische Vielfalt zu fördern.

Unterschiedliche Städte auf der Welt haben unterschiedliche Herausforderungen. Wie entwickelt man da Lösungen für jede einzelne Stadt?

Man kann Städte in Gruppen einteilen. Die Probleme von Städten in ähnlichen Ländern oder ähnlichen Klimazonen überlappen sich sehr, aber auch andere Städte auf der ganzen Welt stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Dabei kommt es sehr darauf an, wie entwickelt und wie stark die Ungleichheit in einer Stadt ausgeprägt ist. Städte, die Ungleichheit reduzieren und Lebensstandards erhöhen, können sich auch besser an die Klimaerwärmung anpassen. Dazu gehören die meisten europäischen Städte, einige Küstenstädte der USA, oder einige in Südamerika. Afrikanische Städte haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, wie etwa ihr enormes Bevölkerungswachstum. In Lagos in Nigeria sollen bis Ende des Jahrhunderts fast 90 Millionen Menschen leben. Das ist das Doppelte von Tokio.

Auch afrikanische Städte machen schlussendlich das, was Städte am besten können – nämlich Wohlstand produzieren und den allgemeinen Lebensstandard erhöhen. Und das wird unweigerlich dazu führen, dass Menschen mehr konsumieren. Das wird den Druck auf das Nahrungsmittel- und Klimasystem noch einmal erhöhen.