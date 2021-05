Strahlung in Tschernobyl steigt wieder, Zwischenfall befürchtet

Wissenschaftler*innen sind wegen des Anstiegs von Radioaktivität in den Trümmern des Kernkraftwerkes von Tschernobyl besorgt.

In den vergangenen 4 Jahren sind radioaktive Emissionen in einer unzugänglichen Kammer des Kernkraftwerkes Tschernobyl stark angestiegen. In einem Bericht des für die Reaktorsicherheit zuständigen Forschungsinstituts ISPP ist von einer steigenden Zahl von Neutronen die Rede. Konkret sollen sie seit 2016 um 40 Prozent zugenommen haben.

Mithilfe von Neutronen, die Teil des Atomkerns sind, lässt sich Kernspaltung initiieren. Forscher*innen versuchen nun herauszufinden, wie groß das Problem ist.

Situation wie "Glut in einer Grillgrube"

Die Situation erinnere ihn an "Glut in einer Grillgrube", sagte Neil Hyatt, ein Experte für die Entsorgung nuklearer Abfälle, von der University of Sheffield dem Magazin Science: "Funkenfähig, aber vorerst stabil."

Der ukrainische Forscher Maxim Saveliev will aber selbst einen "neuen Unfall" nicht ausschließen, wie er gegenüber Science sagte. Da die Anzahl der Neutronen nur langsam steige, würden aber noch einige Jahre bleiben, um eine Lösung zu finden.