Südkorea schickt erstmals eine Sonde zum Mond

Am Donnerstag wurde "Korea Pathfinder" mit einer SpaceX-Rakete ins All geschossen. Die Sonde soll den Mond erforschen.

Südkorea hat zum ersten Mal in der Geschichte des Landes eine eigene Mondsonde ins All geschickt. Eine Falcon-9-Rakete der Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk hob am Donnerstagabend planmäßig mit dem Mondorbiter "Korea Pathfinder" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Der Orbiter soll nach einer Reise von viereinhalb Monaten durchs All den Mond umkreisen und von dort Daten von der Oberfläche des Erdtrabanten sammeln.