Neuer Energiespeicher ist 10 Mal billiger als Lithium-Ionen-Akkus

15.12.2023

Die Thermalbatterie speichert Energie als Hitze und gibt sie als Licht wieder ab. Das ist zwar nicht sehr effizient, dafür aber günstig.

Das US-Start-up Fourth Power behauptet, dass sein Ultrahochtemperatur-Energiespeicher mehr als 10 Mal günstiger ist als Lithium-Ionen-Batterien. Die Technologie, die "Sun in a Box" (Sonne in einer Box) genannt wurde, soll zudem wesentlich leistungsfähiger sein, als andere thermische Batterien. Das Unternehmen will das nun mit einem 1-MWh-Prototyp beweisen. ➤ Mehr lesen: Solarenergie lange speichern: Diese Möglichkeiten gibt es Das Ziel von Fourth Power ist es, mit Batteriespeichersystemen im Kurzzeitbereich von 5 bis 10 Stunden zu konkurrieren. Im Grunde speichert es überschüssige Solarenergie während des Tages für die Nutzung am Abend und in der Nacht. Das Unternehmen sagt aber auch, dass die Technologie auch für die "100-Stunden-Phase", relevant ist. So können mehrere Tage mit schlechtem Wetter abgedeckt werden. Graphitblöcke werden auf bis zu 2.500 Grad aufgeheizt Das Start-up ist eines von mehreren Unternehmen für thermische Energiespeicherung, die vom Fonds Breakthrough Energy Ventures von Microsoft-Gründer Bill Gates unterstützt werden. Die Idee dahinter ist simpel: Überschüssige Energie wird dazu genutzt, um ein Material in einem isolierten Speichersystem zu erhitzen. Fourth Power nutzt dafür günstige Graphitblöcke, die auf bis zu 2.500 Grad Celsius aufgeheizt werden.

Als Wärmeleiter zwischen den Blöcken wird Zinn verwendet, das bereits ab einer Temperatur von 232 Grad Celsius flüssig wird. Ab Temperaturen von etwa 1.000 Grad Celsius kann das flüssige Metall allerdings die Pumpen zerstören, die das Zinn zwischen den Blöcken im Fluss halten. Eine neuartige keramische Pumpe, mit der auch schon ein Guinness Weltrekord erreicht wurde, soll dieses Problem lösen. Sie soll Temperaturen von "fast der Hälfte der Temperatur der Sonne" (Oberflächentemperatur: 5.600 Grad Celsius) aushalten können. Energie wird als Lichtstrahlung abgegeben Die Pumpe bewegt das flüssige Zinn in einem Rohrsystem zwischen den Graphitblöcken umher. So kann Energie zugeführt und auch wieder entnommen werden. Um die Energie zu entnehmen, wird das heiße Zinn durch viele schmale Graphitrohre in eine Reihe von Speicherzellen gepumpt. Die Rohre glühen dabei strahlend weiß. Dieses intensive Licht wird dann von thermophotovoltaischen Zellen aufgefangen - ähnlich wie von PV-Zellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln. Bei diesen hohen Temperaturen erfolgt fast die gesamte Energieübertragung in Form von Licht und nicht in Form von Wärme. Mit zunehmender Hitze steigt auch die Lichtausbeute rapide an - und zwar um die 4. Potenz. Daher kommt auch der Name des Start-ups, Fourth Power bedeutet nicht nur 4. Macht, sondern auch 4. Potenz, oder umgangssprachlich "hoch 4".

Eine thermophotovoltaischen Zelle. © MIT