Wie Trump Wetterberichte ungenauer macht

04.09.2025

Die US-Regierung will keine Klimaforschung mehr unterstützen und streicht mehrere Satellitenprogramme.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Klimakrise in der Vergangenheit mehrmals als „großen Schwindel“. Bereits während seiner ersten Amtszeit kündigte er an, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. ➤ Mehr lesen: Weißes Haus will wichtigen NASA-Satelliten zerstören Doch damit nicht genug. Anfang August ordnete die Trump-Regierung die NASA an, die Einstellung von 2 Satelliten-Missionen zu planen, die auch Daten für die Klimaforschung liefern. Wie die Washington Post nun berichtet, werden diese Pläne in Kürze umgesetzt – mit möglicherweise gravierenden Auswirkungen auf künftige Wettervorhersagen. CO2-Messinstrumente im All Das Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) zeichnet tägliche Veränderungen in der Aufnahme und Abgabe von CO2 in den Regenwäldern auf. Es besteht aus 2 Instrumenten, die bald offline gehen werden.

Eines davon befindet sich auf der ISS, das andere auf einem eigenen Satelliten. Dieser würde schlicht in der Atmosphäre verglühen, wenn die Mission beendet wird. ➤ Mehr lesen: Satellit durchleuchtet unsere Wälder mit verbotener Technologie OCO-3 ist glücklicherweise nicht das einzige Programm, dass die CO2-Speicherkapazitäten weltweiter Wälder erfassen kann. Auch der Satellit Biomass von der ESA umkreist seit dem Frühjahr 2025 zu diesem Zweck die Erde. Geplante Erdbeobachtungs-Missionen gestrichen Die Trump-Regierung hat außerdem 2 Instrumente des geostationären GeoXO-Satellitenprogramms von NASA und der US-Wetterbehörde NOAA gestrichen, das für Anfang der 2030er-Jahre geplant war. Das Atmospheric Composition Instrument sollte Luftverschmutzung stündlich messen, um Vorhersagen zur Luftverschmutzung zu verbessern.