Tutanchamuns Meteoriten-Dolch lüftet langsam seine Geheimnisse

Vor mehr als einem Jahrhundert betraten Archäologen die Grabkammer von Tutanchamun. Unter den vielen kostbaren Grabbeigaben fanden sie einen Dolch mit der Länge von rund 30 Zentimeter . Das Besondere an dem Dolch ist, dass er aus Eisen besteht, was zu der Zeit des altägyptischen Herrschers noch sehr rar war.

2016 wurde bekannt, dass der Dolch aus einem Metallbrocken gefertigt wurde, der aus dem Weltraum kam. Wie Gizmodo berichtet, haben Forscher*innen nun weitere Details herausgefunden.

Dolch aus den größten Eisenmeteoriten

"Um die Herstellung und Herkunft des Dolches zu verstehen, haben wir vor Ort eine berührungslose, zerstörungsfreie zweidimensionale chemische Analyse des Dolches durchgeführt", schrieb Studienmitautorin Tomoko Arai, eine Forscherin am Chiba Institute of Technology in Japan, in einer E-Mail an Gizmodo. Laut der Studie, bestrahlten sie die Klinge mit Röntgenstrahlen. So fanden sie Konzentrationen von Eisen, Nickel und Kobalt, während die geschwärzten Stellen Schwefel, Chlor, Kalzium und Zink aufwiesen.