US-Labor läutet “neue Ära” in der Kernfusion ein

Bereits im Dezember 2022 stellten Wissenschaftler*innen des National Ignition Facility (NIF) einen Rekord auf: Sie führten eine Fusionsreaktion herbei, die mehr Energie freisetzte, als sie verbrauchte. Nature berichtet nun, dass es sich dabei um kein Zufallsergebnis handelte, sondern sich diese Fusionsreaktion wiederholen lässt. Aufgrund dieser zukunftsweisenden Ergebnisse will Joe Biden jetzt 3 neue Forschungszentren einrichten, in denen die Kernfusion weiterentwickelt wird.

Starke Fusionsreaktion

Insgesamt führten die Wissenschaftler*innen auf dem Gelände vom Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien zuletzt 6 Versuche durch. 4 davon bestätigten die ursprünglichen Ergebnisse. Die so entstandenen Fusionsreaktionen generierten mehr Druck und eine höhere Temperatur als im Inneren der Sonne.

Im Forschungszentrum NIF, das so groß ist wie ein Sportstadion, werden für die Fusionsreaktion 192 Laserstrahlen auf ein gefrorenes Pellet gefeuert. Dieses besteht aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium und ist in einer Diamantkapsel sowie in einem Goldzylinder eingeschlossen. Werden die Laserstrahlen darauf gefeuert, kommt es zu einer Implosion. Dabei verschmelzen die Isotope, woraufhin Helium und große Mengen an Energie freigesetzt werden.