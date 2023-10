Video: Marsrover Perseverance trifft auf Wirbelsturm

Perseverance war Zeuge eines spektakulären Naturschauspiels. Es gibt Aufschluss über die klimatischen Bedingungen am Mars.

Der Marsrover Perseverance hat ein spannendes Naturschauspiel am Mars eingefangen: Einen Mini-Tornado, auch genannt Staubteufel. Das gab die NASA am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Solche Staubteufel sind auf dem Mars weit verbreitet. Sie bilden sich, wenn warme Luft aufsteigt und sich mit kühlerer Luft mischt. Die vorhandene schwache Rotation der Luft wird konzentriert. Dadurch nimmt die Windgeschwindigkeit aufgrund des Pirouetteneffekts rasch zu.

Die dünne Atmosphäre und die Temperaturunterschiede zwischen Boden und Luft auf dem Roten Planeten schaffen für Staubteufel daher ideale Bedingungen. Sie können hier viel größer werden als Pendants auf der Erde.

