Video zeigt fehlgeschlagenen Raketenstart: 2 Satelliten verloren

Das noch junge Weltraumunternehmen Astra wollte 2 kleine Satelliten für die NASA in den Orbit befördern. Doch bei der Rakete "Launch Vehicle 0010" (LV0010) kam es zu Problemen bei der zweiten Raketenstufe, wodurch die 2 CubeSat-Satelliten ihr Ziel nicht erreichen konnten und verloren gingen.

Die Rakete startete vom Space-Port in Cape Canaveral in Florida. Die erste Raketenstufe funktionierte offenbar noch einwandfrei. Rund 10 Minuten nach dem Launch schalteten sich allerdings die Triebwerke der zweiten Stufe unerwartet und verfrüht ab. In der Folge ging die Rakete samt Fracht verloren.