Videos zeigen Meteoriten-Einschläge auf dem Mond

08.11.2025

In der vergangenen Woche sind gleich 2 Asteroiden ungebremst auf der Mondoberfläche eingeschlagen.

Wer in der vergangenen Woche mit einem Teleskop den Mond beobachtet hat, könnte mit einer ordentlichen Portion Glück einen Meteoriten-Einschlag zu Gesicht bekommen haben. Gleich zweimal hintereinander ist ein Asteroid mit dem Erdtrabanten zusammengestoßen. Die Einschläge der Himmelskörpers hatten ein helles Aufblitzen zur Folge. Aufgezeichnet wurden diese Phänomene vom japanischen Astronomen Daichi Fujii. Videos davon hat er in X-Postings veröffentlicht. ➤ Mehr lesen: Warum riesige Leuchttürme auf dem Mond gebaut werden sollen

Neue Krater entstanden Da der Mond keine schützende Atmosphäre hat, schlagen Asteroiden praktisch ungebremst auf seiner Oberfläche ein. Auf der Erde werden Himmelskörper von der Atmosphäre gebremst, sodass die allermeisten Objekte dabei verbrennen. Weil die Kollisionen zwischen Mond und Asteroid derart gut von der Erde aus zu erkennen waren, könnten durch die Einschläge größere Krater entstanden sein. Solche frischen Krater sind für die Wissenschaft von großer Bedeutung, weil sie das Material freilegen, das sich unterhalb der Oberfläche befindet. ➤ Mehr lesen: USA wollen schnellstmöglich einen Atomreaktor auf den Mond bringen