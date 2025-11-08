Videos zeigen Meteoriten-Einschläge auf dem Mond
Wer in der vergangenen Woche mit einem Teleskop den Mond beobachtet hat, könnte mit einer ordentlichen Portion Glück einen Meteoriten-Einschlag zu Gesicht bekommen haben. Gleich zweimal hintereinander ist ein Asteroid mit dem Erdtrabanten zusammengestoßen.
Die Einschläge der Himmelskörpers hatten ein helles Aufblitzen zur Folge. Aufgezeichnet wurden diese Phänomene vom japanischen Astronomen Daichi Fujii. Videos davon hat er in X-Postings veröffentlicht.
➤ Mehr lesen: Warum riesige Leuchttürme auf dem Mond gebaut werden sollen
Neue Krater entstanden
Da der Mond keine schützende Atmosphäre hat, schlagen Asteroiden praktisch ungebremst auf seiner Oberfläche ein. Auf der Erde werden Himmelskörper von der Atmosphäre gebremst, sodass die allermeisten Objekte dabei verbrennen.
Weil die Kollisionen zwischen Mond und Asteroid derart gut von der Erde aus zu erkennen waren, könnten durch die Einschläge größere Krater entstanden sein. Solche frischen Krater sind für die Wissenschaft von großer Bedeutung, weil sie das Material freilegen, das sich unterhalb der Oberfläche befindet.
➤ Mehr lesen: USA wollen schnellstmöglich einen Atomreaktor auf den Mond bringen
Einschlag auf dem Jupiter aufgezeichnet
Ein ganz ähnlicher Schnappschuss ist vor einiger Zeit einem Hobby-Astronomen gelungen, als er seine Kameras auf den Jupiter gerichtet hatte. Er hat einen Asteroiden-Einschlag auf dem Gasriesen aufgezeichnet.
Da sich Jupiter in direkter Nähe des Asteroidengürtels befindet und aufgrund seiner Masse eine enorme Anziehungskraft aufweist, sind derartige Einschläge keine Seltenheit. Dass sie aber von der Erde aus zu sehen sind und auch aufgezeichnet werden, ist doch nicht ganz alltäglich.
➤ Mehr lesen: Leben auf dem Mond: In der Höhle wohnen und Urin trinken
Kommentare