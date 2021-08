Luxus: Teures Wagyu-Steak aus dem 3D-Drucker

Forscher*innen der Osaka Universität in Japan haben erstmals Wagyu-Steak, das durch seine komplexe Textur bekannt ist, aus dem 3D-Drucker erzeugt. Das Fleisch gilt als eines der edelsten weltweit. Für das gedruckte Fleisch wurde einem Wagyu-Rind Stammzellen entnommen. Sterben musste es also kein Tier.

Beschaffenheit des Fleisches ist speziell

Was dieses Forschungsprojekt so schwierig macht, ist die Beschaffenheit des Wagyu-Fleisches. Dieses ist stark marmoriert, was an dem hohen Gehalt von intramuskulärem Fett liegt. Das Fleisch hat einen hohen Anteil an Omega-3-, Omega-6- und einfach ungesättigten Fettsäuren und gilt daher als Delikatesse.

Nicht nur das Fleisch, sondern auch der Preis ist saftig: Das liegt unter anderem daran, dass ein Wagyu-Rind dreimal mehr Zeit als normale Rinder benötigt, bis es schlachtreif ist. Das Tier ist zudem kleiner, weil ihm keine Wachstumshormone oder Antibiotika verabreicht werden und die Haltung daher mit viel mehr Aufwand verbunden ist.