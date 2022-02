Laserantrieb soll Raumschiff in 45 Tagen zum Mars bringen

Eine der größten Herausforderungen eines Mars-Flugs für Menschen ist die lange Reisedauer. Bis zu 9 Monate wäre eine Crew mit heutiger Technik unterwegs, um den Roten Planeten zu erreichen. Die lange Reise wäre nicht nur eine extreme körperliche und psychische Belastung für die Astronaut*innen, sondern auch logistisch eine große Herausforderung.

Ein Forscher*innen-Team der McGill University in Montreal untersuchte nun, wie sich ein neuartiges Antriebssystem auf Basis von Lasern auf die Reisezeit auswirken würde. Dadurch könnte die Reisedauer auf 45 Tage verkürzt werden, wie es in ihrer Studie mit dem Titel "Design of a rapid transit to Mars mission using laser-thermal propulsion" heißt.

Ein Laser auf der Erde

Der Laser in dem System wäre auf der Erde stationiert. Dafür soll ein 10 Meter breites Array entstehen. Dieser Laser würde dann Wasserstoff auf dem jeweiligen Raumschiff erhitzen und es so antreiben. Da die Energie von der Erde aus kommen würde, würde man sich auch ersparen schweren Treibstoff mitzunehmen. Bis zu einer Tonne Nutzlast könne so transportiert werden. Einmal am Mars angekommen, würde dann dessen Atmosphäre anstelle von Treibstoff genutzt werden, um abzubremsen.

Bislang ist das alles nur ein Konzept. Erstellt wurde es im Rahmen einer NASA-Ausschreibung mit der Vorgabe, 1000 Kilogramm Ladung in weniger als 45 Tagen zum Roten Planeten zu bringen. Bereits in der Vergangenheit gab es ein ähnliches Konzept auf Basis eines Lasersegels. Mit diesem Antrieb könnte es eine Minisonde in nur drei Tagen zum Mars schaffen.