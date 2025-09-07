Sunny4Urban: Ein Tool für bessere Erträge bei Photovoltaikanlagen

Wer in Städten wie Wien wohnt weiß, eine Solaranlage zu installieren ist gar nicht so einfach. Es braucht die Zustimmung aller Eigentümer und man muss den Brand- oder Denkmalschutz beachten. Das alles hat aber noch wenig mit der Optimierung des Ertrags der Solaranlage zu tun.

Denn dieser fällt geringer aus, wenn sich der Schatten anderer Gebäude über die Solarzellen legt. Welche Faktoren man bei der Installation einer Photovoltaikanlage beachten muss und wie man sie am besten platziert, muss man bald nicht mehr alleine herausfinden. Denn das Forschungsprojekt Sunny4Urban hilft, die richtige Stelle für den Stromlieferanten zu finden.

Ein Planungstool für Photovoltaik

Bei Sunny4Urban handelt es sich um ein interaktives Planungstool, das das Solarpotenzial einer Stadt übersichtlich aufzeigt und präzise darstellt. Durch das Tool soll also die Planung von Photovoltaikanlagen einfacher werden. Es hilft bei großen Dächern, kann aber auch für Balkonkraftwerke oder Fassadenanlagen genutzt werden.

Denn zu den größten Herausforderungen bei der Installation von Photovoltaikanlagen im städtischen Raum zählt den idealen Platz zu finden. Es sollte zumindest ein Standort sein, an dem das ganze Jahr über möglichst wenig Schatten fällt. “Daneben gibt es baupolizeiliche Herausforderungen und selbst für Balkonkraftwerke ist oft eine Genehmigung erforderlich”, sagt Christoph Traxler, der für das Projekt beim Partner VRVis zuständig ist.

Daten für mehr Durchblick

Damit man mit Sunny4Urban den besten Platz für die Solaranlage findet, werden verschiedene Datenquellen genutzt. Dafür werden erstmals meteorologische Daten, 3D-Analysen, Klimasimulationen und ein benutzerfreundliches Design kombiniert. Das bedeutet, es fließen Langzeitprognosen der Solarstrahlung ein. Auch historische Wetterdaten werden analysiert.

Mit den Klimadaten wird ein spezieller Fokus auf das Potenzial von verschiedenen Regionen gelegt bzw. zukünftige Entwicklungen abgeschätzt. Damit verschiedene Daten auch zusammenpassen, werden jene aus europäischen Systemen, wie Copernicus oder EUMETSAT, genutzt. Darüber hinaus werden auch lokale Gegebenheiten, wie die Vegetation, Verschattung oder architektonische Aspekte, berücksichtigt.

Die Visualisierung von PV-Paneelen

Um das Solarpotenzial an einem bestimmten Ort darzustellen, wird ein 3D-Visualisierungstool genutzt. Dieses basiert auf dem HORA-3D-System des VRVis, wodurch hochdetaillierte Darstellungen möglich sind.