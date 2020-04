Wie sich Europa auf die nächste Pandemie vorbereitet

Neues System erforscht

Für eine auf mehreren Ebenen ausgefeilte Koordination zwischen den primären Bedarfsträgern wie Ersthelfer, Praktiker, Krankenhäuser und Krisenmanager entwickelt ein europäisches Forscherteam im Rahmen des EU-Projekts STAMINA ein neues intelligentes System. Konkret dient es der Unterstützung von Entscheidungen bei der Vorhersage und beim Management von Katastrophen, auch Pandemien dienen. Eingesetzt werden Modellierungen, Frühwarnsysteme, etwa durch Analyse von sozialen Medien, oder Management-Tools zur Verteilung der einzelnen Verantwortungsbereiche.

Um etwa einen gemeinsamen, Grenzen überschreitenden Informationsraum zu schaffen, bindet das AIT ( Austrian Institute of Technology), das am Projekt federführend beteiligt ist, ein Instrument namens „Public Safety Hub“ in das System ein. Es handelt sich dabei um eine Plattform, auf der Daten aus unterschiedlichen Bereichen syntaktisch und semantisch miteinander abgeglichen werden, sodass die Akteure über Grenzen hinweg Informationen austauschen können.

„Hier treten in vielen Subdomänen des Krisenmanagements bedeutsame Probleme auf. Es geht nicht nur um Sprachbarrieren, sondern beispielsweise auch darum, dass Akteure in einer Organisation nicht wissen, wer in einem Katastrophenfall der genaue Ansprechpartner ist“, erklärt Georg Neubauer, STAMINA-Projektleiter und Experte für Krisen- und Katastrophenmanagement am AIT Center for Digital Safety & Security. Im Falle einer Krise könne man ohne Zeitverlust und Nachdenken die richtige Organisation und vor allem unter der richtigen Adresse erreichen. Bei einer Pandemie könnten sich so etwa die Landessanitätsdirektionen austauschen.

Gemeinsames Lagebild

Um ein gemeinsames Lagebild zu erstellen, damit alle Akteure die gleichen relevanten Auskünfte haben, kommt eine Art Kartenübersicht für Notfälle zum Einsatz. Bei einer erneuten Pandemie zeigt das Instrument laut Neubauer etwa die Lage der Spitäler oder Betten an. Auch könne mit dem Berechnen von Ressourcen dargestellt werden, wo beispielsweise noch Beatmungsgeräte benötigt werden.

Getestet werden die Prozesse nach dem „Trial Guidance Tool“, um eine Krise so realistisch wie möglich darzustellen. Deren Beschreibungen werden in einem Lösungsportfolio – genannt „Porfolio of Solutions“ – gespeichert. „Das ist eine Art Marktplatz ohne kommerzielle Aspekte für Lösungen aus dem Krisen- und Katastrophenmanagement. Damit werden speziell die Bedürfnisse der Bedarfsträger, etwa Einsatzkräfte, Behörden oder Krisenmanager, wie auch die Features, technischen Details und Eigenschaften der Lösungen in einer einheitlichen Sprache beschrieben“, sagt der Projektleiter. Unter anderem könnten der Öffentlichkeit auf simple Weise Warnungen, Informationen und Richtlinien in Echtzeit zur Verfügung gestellt oder spontane Freiwillige erreicht und angesprochen werden.

Neben den Tests wird auch eine große Simulationsübung stattfinden. Das Projekt startet im September 2020.