Women in Data Science Villach feiert 5-jähriges Jubiläum

Am 25. April 2024 findet die Women in Data Science (WiDS)-Konferenz in Villach zum 5. Mal statt.

Die Women in Data Science-Initiative (WiDS) hat das Ziel, Frauen in Datenwissenschaften weltweit zu fördern und zu inspirieren. Die Konferenz bietet eine hervorragende Gelegenheit für Fachleute und interessierte Personen, sich in angenehmer Atmosphäre mit Expert*innen aus der Branche zu vernetzen.

Zusammen mit ihrem Team laden die beiden WiDS-Botschafterinnen Olivia Pfeiler und Anita Kloss-Brandstätter alle Interessenten zur Veranstaltung am 25. April 2024 auf dem Villacher Campus der FH Kärnten herzlich ein.

Besucher*innen der Konferenz können sich auf spannende Vorträge aus den Bereichen Data Science und Künstlicher Intelligenz (KI) freuen, welche dieses Jahr die Themenbereiche "Application of Computer Vision” und “How to (ab)use Data Science” umfassen.

Neben Networking und dem praktischen Erfahrungsaustausch mit lokalen Akteur*innen aus Wissenschaft und Wirtschaft gibt es heuer erstmals die Gelegenheit, an praxisorientierten Workshops teilzunehmen.

Lust, dabei zu sein?

Die Teilnahme ist kostenlos und sowohl vor Ort als auch online via Livestream möglich. Um Registrierung unter www.widsvillach.org/registration wird gebeten.

Weitere Informationen findet man auch auf der Homepage www.widsvillach.org.