Diese Yacht produziert ihren eigenen Wasserstoff als Treibstoff

Die erste AQUON One ist bereits verkauft.

05.04.2023

Die AQUON One hat theoretisch unendlich Reichweite, dank Solarenergie und Meerwasser.

Das Schweizer Unternehmen Swiss Sustainable Yachts (SSY) hat eine Yacht konstruiert, die ihren eigenen Treibstoff erzeugt. Die AQUON One soll in der Lage sein, "unbegrenzte Reichweiten" zurückzulegen. Denn Dank einer Photovoltaikanlage und einem Wasserstoffgenerator an Bord muss sie keine Stopps zum Auftanken einlegen. Kürzlich wurde ein erstes Exemplar des luxuriösen Katamarans verkauft, wie Electrek berichtet. AQUON One sei "ein smarter Designer-Katamaran, der Premium-Yachting neu definiert", bewerben die Hersteller ihre Yacht. "Er bietet einen unabhängigen Lebensstil für nachhaltigen Luxus."

Autarke Stromgewinnung AQUON One verfügt über insgesamt 64 Quadratmeter große Solarpaneele auf ihrem Dach. Mit der Solarenergie werden die an Bord befindlichen Lithium-Ionen-Akkus aufgeladen. Diese versorgen das Boot mit dem nötigen Strom. Nicht nur die Energienutzung der Passagier*innen an Bord, sondern auch der Antrieb der Yacht werden dadurch abgedeckt. Die überschüssige Solarenergie wird dann genutzt, um entsalztes Meerwasser in gasförmigen Wasserstoff umzuwandeln. Er wird auf 300 bar komprimiert und schließlich in entsprechenden Tanks an Bord gespeichert. Wird zusätzliche Energie benötigt, wandeln Brennstoffzellen den Wasserstoff wieder in Elektrizität um. Die einzigen Emissionen, die sich aus diesem Prozess ergeben, sind Wasser und Wärme. Letztere wird für die Warmwasseraufbereitung an Bord sowie die Beheizung der Kabinen weiterverwendet.

Luxuriöse Ausstattung Die AQUON One sei mit diesem Prozess in der Lage, bei einer Reisegeschwindigkeit von 4 bis 6 Knoten (7 bis 11 km/h) und ausreichender Sonneneinstrahlung eine nahezu unbegrenzte Reichweite zu erzielen, verspricht der Hersteller. Dies ist selbstverständlich nur in der Theorie möglich. Denn Komponenten des Stromerzeugungsprozesses, wie beispielsweise der Entsalzer, müssen bei Bedarf gewartet oder gar getauscht werden. Ohne Sonneneinstrahlung kann AQUON One mit der gleichen Geschwindigkeit jedenfalls bis zu 3 Tage lang auf See reisen. Ist die Yacht nicht im "Öko-Modus" unterwegs, ist sie in der Lage, eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu 16 Knoten (rund 30 km/h) zu erreichen.

