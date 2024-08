Zylinder-Segel auf Schiffen sollen 50 Prozent Treibstoff einsparen

Der Schiffsverkehr ist für 3 Prozent der globalen Treibhausemissionen verantwortlich. Besonders schmutzig sind große Schiffe wie Frachter unterwegs, die als Treibstoff Schweröl verwenden. Um die CO2-Emissionen zu senken, wird nun vermehrt auf eine alte Technologie zurückgegriffen: Segel.

➤ Mehr lesen: Wenn Drachen große Schiffe ziehen

"Was alt ist, ist wieder neu", sagt GeCheng Zha, Professor an der University of Miami in einer Aussendung. Er entwickelte eine Art Säulensegel, die den Treibstoffverbrauch von großen Schiffen um bis zu 50 Prozent senken sollen. Bei kleineren Schiffen sollen die Einsparungen sogar noch höher sein. Mit herkömmlichen Segeln, wie wir sie etwa aus Piratenfilmen kennen, haben diese nicht viel zu tun.

Zylinder statt Segel

Vielmehr handelt es sich um mehrere Meter hohe Zylinder, die auf den Frachtschiffen montiert werden können. Die Zylinder können außerdem umgeknickt werden, sodass die Schiffe unter Brücken durchfahren und in Häfen ein- und auslaufen können.